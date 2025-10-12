Nella notte italiana è andato in scena il panel Mortal Kombat 2 dall’annuale evento New York Comic-Con. Mentre in rete approdava un video straordinario con immagini inedite dal film ed interviste ai protagonisti, dal palco del NYCC si sono alternati stanotte il regista Simon McQuoid, lo sceneggiatore Jeremy Slater e buona parte dell’immenso cast, Karl Urban incluso. Tra le tante informazioni offerte ( via THR ), è stato ufficializzata la realizzazione di Mortal Kombat 3. Le parole de regista e dello sceneggiatore di Mortal Kombat 2 dal NYCC?. Partiamo dalla notizia più sensazionale del panel, nonché l’ultima dichiarazione di Jeremy Slater: “ Volevamo far sapere ai fan che c’è un pubblico per questo film, perché vogliamo continuare a realizzarne altri per voi ragazzi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mortal Kombat 2 | Nuovo video e novità dal NYCC