Morta a 13 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina | Impianto pericoloso un'arma letale

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle motivazioni della sentenza del processo sulla morte di Sara Francesca Basso, annegata nella piscina di un hotel a Sperlonga, c'è scritto che le misure di sicurezza erano carenti. Due le condanne a tre anni per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

