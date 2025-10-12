Moretto | Tonali ha sempre lasciato una porticina aperta per il Milan Ecco le rivelazioni

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Tonali scaldano il cuore dei tifosi del Milan. Matteo Moretto ne ha parlato nel suo ultimo video su 'YouTube'. Ecco le ultime novità sull'ex rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

moretto tonali ha sempre lasciato una porticina aperta per il milan ecco le rivelazioni

© Pianetamilan.it - Moretto: “Tonali ha sempre lasciato una porticina aperta per il Milan”. Ecco le rivelazioni

In questa notizia si parla di: moretto - tonali

Cerca Video su questo argomento: Moretto Tonali Ha Lasciato