Monte Berico, dramma al termine della messa: due donne travolte sul piazzale della Vittoria. Una mattina di paura e confusione a Monte Berico, cuore spirituale e turistico di Vicenza. Poco dopo le 8 di domenica 12 ottobre al termine della funzione delle 7:00, due fedeli — una ottantenne e una settantacinquenne — sono state travolte sul marciapiede del piazzale della Vittoria da una vettura messa in moto da una catena di eventi drammatici. L’anziana ha riportato un trauma cranico ed è ricoverata in condizioni serie; la compagna è stata medicata e si è presentata in ospedale in modo autonomo. Le prime ricostruzioni parlano di una Volvo che, entrata nella zona di parcheggio, avrebbe improvvisamente sterzato e accelerato verso sinistra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Monte Berico, auto catapultata sul marciapiede dopo la messa: due donne travolte, una è grave