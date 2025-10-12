Mons Ciollaro scuote Cerignola l' appello dal pulpito | Una madre cerca la verità sul figlio scomparso

Foggiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mons. Fabio Ciollaro, vescovo della diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano scuote la comunità di Cerignola per giungere alla verità su Gennaro Fiscarelli, scomparso nel nulla da poco più di un anno."Una madre cerca la verità sul proprio figlio", l'appello dal pulpito al termine della santa messa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

