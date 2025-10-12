Mons Ciollaro scuote Cerignola l' appello dal pulpito | Una madre cerca la verità sul figlio scomparso
Mons. Fabio Ciollaro, vescovo della diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano scuote la comunità di Cerignola per giungere alla verità su Gennaro Fiscarelli, scomparso nel nulla da poco più di un anno."Una madre cerca la verità sul proprio figlio", l'appello dal pulpito al termine della santa messa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Benvenuto al nuovo parroco della Chiesa di Lourdes, di Orta Nova, don Gaetano Stefanizzi. Appuntamento, dunque, al 5 ottobre 2025, ore 19,00, con la celebrazione eucaristica officiata da Mons. Fabio Ciollaro. Un personale saluto a colui che, per moltissimi - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Cerignola, riapertura e intitolazione a mons. Fares della mensa cittadina - La cerimonia è prevista per sabato 28 giugno alle ore 18. Da agensir.it
Papa Francesco: Cerignola, stasera messa di suffragio presieduta dal vescovo Ciollaro - Ascoli Satriano, presiederà oggi, 24 aprile, con inizio alle 19. Lo riporta agensir.it