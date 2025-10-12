Monocromatico | la nuova mostra di Vezio Moriconi al Grand Hotel Guinigi

Lucca, 12 ottobre 2025 - Nelle eleganti sale del Grand Hotel Guinigi di Lucca il 13 ottobre prende il via la mostra personale “Monocromatico”, la più recente esposizione dell’artista Vezio Moriconi. L’evento riunisce una selezione di opere che esplorano il rapporto tra luce, materia e colore, ridotto all’essenzialità di tonalità uniche e segni minimali. Moriconi, da sempre attento alle vibrazioni emotive del segno pittorico, propone in questa occasione una riflessione sulla purezza del gesto artistico e sulla potenza espressiva del monocromo. Le tele, apparentemente semplici, rivelano a uno sguardo più attento stratificazioni di texture e profondità che raccontano l’evoluzione interiore dell’artista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

