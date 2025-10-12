mongolfiere colorano il cielo di castiglioni

Ultimo giorno con il naso all’insù per la Valdichiana. Si conclude oggi, all’Aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino, il Toscana Hot Air Balloon Open Championship 2025, la spettacolare competizione internazionale che per cinque giorni ha colorato i cieli toscani con le mongolfiere provenienti da tutta Europa. Un’edizione che ha unito sport, turismo e paesaggio, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile. Decolli all’alba, voli silenziosi al tramonto e un susseguirsi di emozioni sopra le colline della Valdichiana, che ancora una volta si è trasformata in un grande palcoscenico naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

