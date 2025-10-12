Mondiali tiro a volo 2025 oggi | orari domenica 12 ottobre tv programma streaming italiani in gara

Verranno assegnate oggi, domenica 12 ottobre, ad Atene, in Grecia, le prime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si chiuderanno le qualificazioni e si disputeranno le finali nelle specialità olimpiche dello skeet individuale, maschile e femminile, e verranno stilate anche le graduatorie a squadre. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TIRO A VOLO DALLE 9.00 Nella competizione maschile saranno in gara per l’Italia Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci, mentre nel contest femminile saranno al via Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti. Dopo i primi 100 piattelli delle qualificazioni Gabriele Rossetti ha buone possibilità di ingresso in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

