Mondiali tiro a volo 2025 oggi | orari 12 ottobre tv programma streaming italiani in gara
Verranno assegnate oggi, domenica 12 ottobre, ad Atene, in Grecia, le prime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si chiuderanno le qualificazioni e si disputeranno le finali nelle specialità olimpiche dello skeet individuale, maschile e femminile, e verranno stilate anche le graduatorie a squadre. Nella competizione maschile saranno in gara per l’Italia Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci, mentre nel contest femminile saranno al via Diana Bacosi, Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti. Dopo i primi 100 piattelli delle qualificazioni Gabriele Rossetti ha buone possibilità di ingresso in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mondiali - tiro
Ceccon e Martinenghi mettono nel mirino il record di medaglie ai Mondiali di Federica Pellegrini. Paltrinieri ormai a tiro
Tiro a volo, l’Italia chiude gli Europei con ottimi segnali in vista dei Mondiali
Tiro alla fune: nel 2027 Morbegno ospiterà i Mondiali Indoor
Il nostro tifo va a Daniele Piran, concittadino di Marola, che si trova a Dubai in occasione dei Mondiali di Tiro con l’Arco Outdoor nella sezione “visually impaired”. Si allena con l’Arco Club Bolzano Vicentino ed è salito sul podio più alto nella categoria “visual - facebook.com Vai su Facebook
Ecco gli azzurri per i Mondiali di Atene È tutto pronto in Grecia per la sfida iridata di tiro a volo, in programma da giovedì 9 a sabato 18 ottobre. Sono 12 i convocati dell’#ItaliaTeam che andranno a caccia di medaglie tra skeet e trap. https://bit.ly/4gTIg5q - X Vai su X
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono una complessa finale nello skeet - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025, specialità ... Da oasport.it
Tiro a volo, Bacosi costretta ad inseguire dopo 100 piattelli dello skeet ai Mondiali - Non decollano le azzurre nel secondo giorno di competizioni valido per i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna attualmente in fase di ... Segnala oasport.it