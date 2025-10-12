Mondiali di Vela Ugolini-Giubilei conquistano l’argento nel Nacra 17 | Bella regata

Cagliari, 12 ottobre 2025 – Pochi mesi per conquistare due medaglie preziose in carriera. Lo scorso mese di giugno era arrivato il secondo posto europeo e, nella giornata di oggi, sotto il sole della Sardegna, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (atleti dell’Aeronautica Militare) hanno ottenuto l’argento ai Mondiali (nell’ambito della Sardinia Sailing Cup 2025). La coppia azzurra è salita sul podio nel Nacra 17. E’ stata protagonista nella lunga settimana di gare, sconfitta dai vicecampioni olimpici britannici di Parigi 2024 John Gimson e Anna Burnet. E oggi, si è svolta l’ultima sessione per il podio ufficiale: “Bella regata – hanno detto gli atleti tricolori, come riporta sportvela. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it