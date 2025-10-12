Mondiali di Tiro a Volo Azzurri splendidi nello Skeet Maschile a Squadre | è argento
Atene, 12 ottobre 2025 – Un argento vivo ai Mondiali di Atene. Gli Azzurri del Tiro a Volo hanno staccato un super secondo posto iridato. Sono saliti sul podio Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Valerio Palmucci, nella specialità dello Skeet a Squadre. Come riporta FITAV Federazione Italiana Tiro a VoloFacebook – Con 122125 Rossetti ha spareggiato al super shoot-off di ingresso alla finale individuale, ma con +5 si è dovuto accontentare della dodicesima posizione. Sedicesimo Pittini con 121125 e ventisettesimo Palmucci con 120125. Foto FITAV Federazione Italiana Tiro a VoloFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
