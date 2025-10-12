Due partite da vincere in cinque giorni. Una certamente giocando in casa contro un avversario sulla carta inferiore e l’altra appesa a un sorteggio e con un livello di difficoltà che si alza. Questo sono i temuti spareggi di marzo per il Mondiale 2026, ultima finestra utile per una nazionale europea di guadagnare il pass per la rassegna iridata che si giocherà la prossima estate. In palio ci sono 4 posti che si aggiungeranno alle 12 vincitrici dei gruppi eliminatori. Per l’Italia è la terza volta nella storia per evitare un’altra terza volta, che sarebbe devastante per tutto il movimento: una nuova esclusione dalla fase finale mondiale dopo quelle patite nel 2018, buttati fuori dalla Svezia, e nel 2022, cacciati dalla Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiale 2026, le possibili avversarie dell’Italia nello spareggio