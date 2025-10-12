Mondiale 2026 le possibili avversarie dell’Italia nello spareggio

Panorama.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due partite da vincere in cinque giorni. Una certamente giocando in casa contro un avversario sulla carta inferiore e l’altra appesa a un sorteggio e con un livello di difficoltà che si alza. Questo sono i temuti spareggi di marzo per il Mondiale 2026, ultima finestra utile per una nazionale europea di guadagnare il pass per la rassegna iridata che si giocherà la prossima estate. In palio ci sono 4 posti che si aggiungeranno alle 12 vincitrici dei gruppi eliminatori. Per l’Italia è la terza volta nella storia per evitare un’altra terza volta, che sarebbe devastante per tutto il movimento: una nuova esclusione dalla fase finale mondiale dopo quelle patite nel 2018, buttati fuori dalla Svezia, e nel 2022, cacciati dalla Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Panorama.it

mondiale 2026 le possibili avversarie dell8217italia nello spareggio

© Panorama.it - Mondiale 2026, le possibili avversarie dell’Italia nello spareggio

In questa notizia si parla di: mondiale - possibili

Italia, le possibili avversarie nei playoff per il Mondiale 2026

Volley, Italia-Polonia, semifinale mondiale: dove vederla in tv e possibili formazioni

Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto

mondiale 2026 possibili avversarieMondiale 2026, le possibili avversarie dell’Italia nello spareggio - Ecco quali sono le possibili avversarie, quando sarà effettuato il sorteggio, con quali teste di serie e regole ... Si legge su panorama.it

mondiale 2026 possibili avversarieItalia, Playoff Mondiali 2026: come funzionano e le possibili avversarie, partite senza appello - La nazionale di Gattuso, a meno di clamorosi ribaltoni, potrà accedere alla competizione solo attraverso quest'ultima strada: tutti i dettagli ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiale 2026 Possibili Avversarie