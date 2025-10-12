Monastero della Bergana il video dell' incendio
Perego, tratte in salvo le 21 monache di clausura che risiedevano nel complesso: sono al sicuro nel municipio di La Valletta Brianza. Il rogo divampato, forse, all’interno di una delle cellette. Bruciate opere d’arte di grande valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
