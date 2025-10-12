Monastero completamente devastato dalle fiamme | salvate anche alcune opere d' arte- video

Quicomo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È andato completamente distrutto l’antico monastero della Bernaga, edificio del Seicento situato nel comune di La Valletta Brianza (Lecco). Le fiamme, divampate nella serata di sabato 11 ottobre, hanno impegnato per tutta la notte circa 40 vigili del fuoco provenienti dai comandi di Lecco, Como e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monastero - completamente

monastero completamente devastato fiammeLa Valletta, monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme. Sono salve le reliquie di Carlo Acutis - Sono stati recuperati un quadro e alcuni effetti personali del giovanissimo patrono di internet che lì ha ricevuto la Prima Comunione e di cui oggi ricorre la festa liturgica. Segnala msn.com

monastero completamente devastato fiammeMonastero della Bernaga: un miracolo conserva e risparmia dalle fiamme una statua della Vergine in marmo, dono d'oltreoceano - Mentre la copertura del convento era avvolta da fiamme altissime e estese su tutto il perimetro dell'edifciio, visibili a chilometri ... merateonline.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monastero Completamente Devastato Fiamme