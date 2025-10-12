Monastero completamente devastato dalle fiamme | salvate anche alcune opere d' arte- video

È andato completamente distrutto l’antico monastero della Bernaga, edificio del Seicento situato nel comune di La Valletta Brianza (Lecco). Le fiamme, divampate nella serata di sabato 11 ottobre, hanno impegnato per tutta la notte circa 40 vigili del fuoco provenienti dai comandi di Lecco, Como e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: monastero - completamente

Sono ingenti i danni causati al Monastero della Bernaga dall'incendio divampato nella struttura religiosa nella serata di sabato 11 ottobre. La copertura dello storico edificio - che si trova nella frazione di Perego, nella Brianza lecchese - è stata completamente - X Vai su X

Giulianova (TE) Istituto Santo Volto P.P. Benedettini Silvestrini La Chiesa del Santo Volto di Gesù a Giulianova Paese Ubicazione: Giulianova - Via Gramsci Anno di costruzione: 1959 La Chiesa del Santo Volto, annessa all’omonimo monastero dei monaci B Vai su Facebook

La Valletta, monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme. Sono salve le reliquie di Carlo Acutis - Sono stati recuperati un quadro e alcuni effetti personali del giovanissimo patrono di internet che lì ha ricevuto la Prima Comunione e di cui oggi ricorre la festa liturgica. Segnala msn.com

Monastero della Bernaga: un miracolo conserva e risparmia dalle fiamme una statua della Vergine in marmo, dono d'oltreoceano - Mentre la copertura del convento era avvolta da fiamme altissime e estese su tutto il perimetro dell'edifciio, visibili a chilometri ... merateonline.it scrive