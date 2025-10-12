Guido Monaco si è soffermato su Jasmine Paolini nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Contro Swiatek è stata la più grande vittoria di una tennista italiana nella storia. Anche davanti a Serena Williams battuta agli US Open? 6-2, 6-1 a una che per larghi tratti domina il tennis, nei quarti di un 1000, quando ti giochi le Finals, presa a pallinate. Se parliamo di qualità e importanza della partita, qualità dell’avversaria contro cui aveva sempre perso e aveva preso delle rullate non da poco. Che testa di Paolini: è riuscita in termini assoluti a fare una stagione superiore o quantomeno pari rispetto all’anno scorso, ha vinto Roma in singolo e doppio, ha vinto la BJK Cup in quel modo battendo squadre vere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Il segreto dato da Sinner a Paolini? Si parla di 2 cose…Jannik più propenso ai virus, ma ha fatto 5 finali Slam…”