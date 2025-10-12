Molina Juve l’argentino scala posizioni | ci sono novità sull’esterno in vista del mercato di gennaio Cosa può succedere

Molina Juve, l’argentino è l’obiettivo per la fascia: rottura con Simeone e poco spazio, i bianconeri provano il colpo invernale. Un’occasione che si riapre, un vecchio pallino che torna prepotentemente di moda. La Juventus ha individuato il suo obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra e, secondo le ultime rivelazioni del giornalista Gianni Balzarini, è pronta a sferrare l’assalto già a gennaio. Nel mirino c’è Nahuel Molina, campione del mondo argentino dell’ Atletico Madrid, un giocatore che il calciomercato Juve segue da tempo e che ora potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

