Modulo Juve Tudor studia la possibile svolta tattica | il tecnico ha un obiettivo in testa da raggiungere però senza snaturare la squadra I dettagli

Modulo Juve, il tecnico studia le alternative per una squadra più equilibrata: l’obiettivo è dare più peso all’attacco senza stravolgere i principi. Un’idea che prende corpo, una riflessione tattica per uscire da un momento di appannamento. In casa  Juventus, dopo una serie di pareggi che ha evidenziato una certa sterilità offensiva,  Igor Tudor  sta valutando un possibile cambio di modulo. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, il tecnico croato non ha ancora preso una decisione definitiva, ma studia il momento giusto per un’eventuale svolta, con l’obiettivo di trovare più equilibrio e incisività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Modulo Juve, Tudor studia la possibile svolta tattica: il tecnico ha un obiettivo in testa da raggiungere però senza snaturare la squadra. I dettagli

