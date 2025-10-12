Modric è instancabile | già numeri impressionanti con il Milan Ecco l’analisi

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric continua con il suo grande inizio stagionale: sono già tantissimi i minuti in campo con la maglia del Milan. Ecco l'analisi delle statistiche da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric 232 instancabile gi224 numeri impressionanti con il milan ecco l8217analisi

© Pianetamilan.it - Modric è instancabile: già numeri impressionanti con il Milan. Ecco l’analisi

In questa notizia si parla di: modric - instancabile

Modric instancabile: con il Milan minuti importanti. E le statistiche parlano per lui

Cerca Video su questo argomento: Modric 232 Instancabile Gi224