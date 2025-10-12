Mobilità sostenibile Cinque atenei al lavoro

Quaranta studenti di tutto il mondo, cinque prestigiose università, un solo obiettivo, quello di progettare la mobilità sostenibile nelle città europee. Nei giorni scorsi nel campus del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano si è svolta la nuova edizione di Idea League Challenge Programme, a cui hanno partecipato 40 studenti provenienti da cinque prestigiose università tecniche europee: il Politecnico di Milano, Ti Delft nei Paesi Bassi, Rwth Aachen University in Germania, Eth Zurich in Svizzera e Chalmers University of Technology di Goteborg in Svezia. L’iniziativa fa parte delle attività di Idea League, un’alleanza accademica tra i cinque atenei per promuovere la collaborazione internazionale tra studenti e docenti per affrontare alcune delle sfide più urgenti della società contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

