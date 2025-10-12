Mkhitaryan torna sul flop dell’Inter in finale di Champions | Si parlava più di Inzaghi che di quella partita Il retroscena

Mkhitaryan, l’armeno non usa mezzi termini sulla notte di Monaco: l’eccesso di sicurezza e le voci sul tecnico hanno condizionato la squadra. Una ferita ancora aperta, una sconfitta che brucia e che, a distanza di tempo, trova una spiegazione lucida e amara. Dal palco del  Festival dello Sport  di  Trento, il centrocampista dellInter,  Henrikh Mkhitaryan, è tornato a parlare della finale di Champions League persa contro il  PSG  a  Monaco, offrendo una disamina spietata dei motivi che portarono a quel ko. Per l’armeno, la squadra si “bruciò” per un mix di presunzione e di distrazioni esterne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

