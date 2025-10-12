Mkhitaryan stupisce tutti | Raiola mi chiama dicendomi che dovevamo cambiare aria Mi chiede Milan o Roma?

Inter News 24 Mkhitaryan svela il retroscena di calciomercato che lo portò in Italia: le parole del giocatore nerazzurro e dell’accordo con Raiola. Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha ripercorso le tappe significative della sua carriera, raccontando il suo arrivo alla Roma, la sua esperienza sotto la guida di José Mourinho e il suo legame con l’ Arsenal. In un’intervista, il calciatore ha parlato del suo trasferimento in Italia, della sua rinascita a Roma e della trasformazione del rapporto con Mourinho, uno dei tecnici più influenti della sua carriera. DUBBIO – «Agosto 2019, Mino Raiola mi chiama dicendomi che dovevamo cambiare aria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan stupisce tutti: «Raiola mi chiama dicendomi che dovevamo cambiare aria. Mi chiede Milan o Roma?»

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - stupisce

Mkhitaryan: «Mourinho cerca sempre di metterti in difficoltà per testare la forza mentale dei calciatori» - Henrik Mkhitaryan è intervenuto anch'egli al Festival dello Sport e ha parlato di Mourinho, dell'Inter e della sua vita personale. Da ilnapolista.it

LIVE - Mkhitaryan: "A 36 anni mi diverto ancora a giocare come un ragazzino. Su Lucescu, Mourinho e Raiola..." - C'è anche Henrikh Mkhitaryan tra i numerosi protagonisti dell'ultima giornata del Festival dello Sport di Trento. msn.com scrive