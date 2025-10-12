Mkhitaryan rivela | Potevo rimanere a Roma Ecco cosa mi ha convinto ad andare all’Inter

Inter News 24 Mkhitaryan rivela alcuni particolari relativi al suo approdo all’Inter. Al Festival dello Sport di Trento, queste le parole del centrocampista armeno. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’ Inter, è stato uno degli ospiti al Festival dello Sport di Trento, dove ha parlato della sua carriera, del suo arrivo in nerazzurro e della stagione attuale con la squadra di Simone Inzaghi e non solo. L’ARRIVO ALL’INTER – «Ausilio dopo il secondo anno alla Roma mi ha chiamato e mi voleva all’Inter. Gli ho detto che dovevamo chiudere tutto entro il 31 maggio perché c’era un’opzione per rimanere. 🔗 Leggi su Internews24.com

