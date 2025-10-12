Mkhitaryan racconta la propria esperienza in Premier League e il rapporto con i grandi allenatori
Inter News 24 Mkhitaryan ha raccontato i propri trascorsi in Inghilterra prima dell’arrivo in Italia: le parole del giocatore nerazzurro. Hekrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha raccontato nel dettaglio le sue esperienze con alcuni dei più importanti allenatori della sua carriera, tra cui José Mourinho, Unai Emery e il compianto Mino Raiola, il suo storico procuratore. Intervistato su queste esperienze, Mkhitaryan ha parlato anche dei suoi periodi all’ Arsenal e al Manchester United, facendo il punto su ciò che gli hanno insegnato sia dal punto di vista professionale che umano. Ecco le sue riflessioni sulla sua carriera e le esperienze in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com
