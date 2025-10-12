Mkhitaryan non dimentica | Klopp mi deve dare indietro 50 euro all'epoca non capivo

Mkhitaryan e la scommessa con Klopp ai tempi del Borussia Dortmund, il centrocampista armeno racconta il curioso aneddoto battendo simpaticamente cassa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

mkhitaryan dimentica klopp deveMkhitaryan: "Klopp mi deve ancora 50 euro per una scommessa dopo due gol…" - Il giocatore dell'Inter racconta tutti gli allenatori che ha avuto, da Lucescu a Inzaghi, passando per Tuchel e Mou: "Con lui all'inizio è stata dura, ma a Roma ci capivamo al volo" ... Scrive msn.com

