Mkhitaryan non dimentica | Klopp mi deve dare indietro 50 euro all'epoca non capivo

Mkhitaryan: "Sto giocando meno? Non posso dimenticare che ho quasi 37 anni. Se avessi 23 anni, magari chiederei il perché, adesso so che posso aiutare di più la squadra magari giocando una sola partita a settimana e non tre. E parlo così bene di Chivu p - X Vai su X

Il racconto di Mkhitaryan sul suo rapporto con Mourinho ai tempi dello United. Divergenze poi messe da parte alla Roma - facebook.com Vai su Facebook

Mkhitaryan: "Klopp mi deve ancora 50 euro per una scommessa dopo due gol…" - Il giocatore dell'Inter racconta tutti gli allenatori che ha avuto, da Lucescu a Inzaghi, passando per Tuchel e Mou: "Con lui all'inizio è stata dura, ma a Roma ci capivamo al volo" ... Scrive msn.com