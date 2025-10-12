Mkhitaryan | Mourinho cerca sempre di metterti in difficoltà per testare la forza mentale dei calciatori

In un lungo intervento al Festival dello Sport, Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter ed ex Roma e Dortmund, si è aperto completamente. Ha parlato di cosa significhi essere allenato da Mourinho, da Lucescu e altresì della sua vita personale. Di seguito un estratto significativo. Mkhitaryan: «Mourinho ti entra in testa con dei giochi psicologici». Hai cominciato con Lucescu, ora ti allena un suo connazionale, Chivu. Cosa ricordi di Lucescu? «Sono grato a Lucescu, mi ha voluto lui allo Shakhtar, dove ho fatto 3 anni bellissimi. In quel periodo vivevo nel centro sportivo, avevo il sogno di diventare un grande giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

