Mkhitaryan | L’addio di Inzaghi ci ha un po’ disturbato Ma io posso solo ringraziarlo

Un viaggio lungo una vita, dall'Armenia a Milano, sulle orme di un padre e guidato da alcuni dei più grandi maestri del calcio mondiale. Henrikh Mkhitaryan si racconta, e lo fa davanti a una platea di giovani tifosi

Mkhitaryan torna sull’addio di Inzaghi e svela: «I media parlavano dell’Al Hilal ma lui non affrontava l’argomento, il distacco non è stato indolore. Anch’io ho ricevuto un’offerta ma…»

Mkhitaryan: «Addio di Inzaghi doloroso per modalità, io all’Arabia ho detto no. A Mourinho ho dato della m****»

Mkhitaryan rivela: «Una volta dissi ‘sei una merda’ a Mourinho! Ecco com’è avvenuto il mio addio allo United»

Mkhitaryan rivela: «Mourinho mi ha chiamato "merda", poi mi scriveva ogni sera di andarmene per prendere Sanchez» Nel suo libro "La mia vita sempre al centro", il giocatore armeno spiega i motivi del suo addio al Manchester United.

Mkhitaryan "Inzaghi fondamentale per Inter, Chivu ha un gran futuro" - Un lungo viaggio in giro per l'Europa, diversi Paesi toccati, dall'Ucraina all'Italia, passando per Germania e Inghilterra, ma ancora tanta voglia di giocare. Riporta msn.com

Mkhitaryan: “Chivu sarà grande, rendo meglio una volta a settimana. Inzaghi e Monaco…” - Ospite del Festival dello Sport a Trento, il centrocampista dell'Inter ha parlato del suo libro e del momento con la squadra nerazzurra ... Lo riporta fcinter1908.it