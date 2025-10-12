Mkhitaryan | Klopp mi deve ancora 50 euro per una scommessa dopo due gol…

Il giocatore dell'Inter racconta tutti gli allenatori che ha avuto, da Lucescu a Inzaghi, passando per Tuchel e Mou: "Con lui all'inizio è stata dura, ma a Roma ci capivamo al volo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mkhitaryan: "Klopp mi deve ancora 50 euro per una scommessa dopo due gol…"

Mkhitaryan: “Lucescu fondamentale. Non assomiglia a Chivu, ma mi trovo benissimo con lui” - Ospite del Festival dello Sport a Trento, il centrocampista dell'Inter ha parlato del suo libro e del momento con la squadra nerazzurra ... Scrive msn.com