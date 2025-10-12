Mkhitaryan Inter | il percorso del giocatore armeno dal proprio approdo a Milano la carriera e il legame con la famiglia

di Dario Bartolucci Mkhitaryan Inter, le parole dell’ex Arsenal e Roma circa la propria carriera e le proprie scelte nel corso di tutti questi anni: le parole. Hekrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’ Inter, ha parlato della sua esperienza con il club nerazzurro, della sua carriera e delle influenze che la famiglia ha avuto sul suo percorso. Ha anche raccontato come l’amore per il calcio nasca da suo padre e di come abbia trovato il suo equilibrio fuori dal campo. Mkhitaryan ha raccontato quanto sia importante il club nerazzurro per lui, esprimendo gratitudine per l’opportunità di giocare in uno dei club più prestigiosi d’Italia e per aver giocato la finale di Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

