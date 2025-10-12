Mkhitaryan Inter | il percorso del giocatore armeno dal proprio approdo a Milano la carriera e il legame con la famiglia
di Dario Bartolucci Mkhitaryan Inter, le parole dell’ex Arsenal e Roma circa la propria carriera e le proprie scelte nel corso di tutti questi anni: le parole. Hekrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’ Inter, ha parlato della sua esperienza con il club nerazzurro, della sua carriera e delle influenze che la famiglia ha avuto sul suo percorso. Ha anche raccontato come l’amore per il calcio nasca da suo padre e di come abbia trovato il suo equilibrio fuori dal campo. Mkhitaryan ha raccontato quanto sia importante il club nerazzurro per lui, esprimendo gratitudine per l’opportunità di giocare in uno dei club più prestigiosi d’Italia e per aver giocato la finale di Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mkhitaryan - inter
Calciomercato Inter, Chivu studia la squadra da schierare con Lookman: ecco le ultime idee su Frattesi e su Mkhitaryan
Inter, traffico a centrocampo: con Diouf sono in sette per 2 posti: Calha e Mkhitaryan rischiano
Mkhitaryan e Frattesi possono cambiare pelle all’Inter: sono loro le armi per un possibile 3-4-2-1
Inter sconfitta ai rigori nell'amichevole contro l'Atletico Madrid Parità nei 90 minuti: i colchoneros vanno in vantaggio al 35' con Carlos Martin, ma nella ripresa arriva il pareggio di Bisseck di testa su cross di Mkhitaryan. Dagli 11 metri, errori di Luis Henriq - facebook.com Vai su Facebook
?UFFICIALE Martinez Bisseck, Acerbi, Palacios Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Luis Henrique Bonny, Spinaccè PANCHINA INTER - 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 48 Zarate, 49 Maye, 50 Cinquegrano, 51 Kaczmarski, 52 Venturini, 53 Lavelli, 5 - X Vai su X
Mkhitaryan Inter, l’armeno si racconta: «Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale. Sucic è un Sucic. È serio come me» - Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan traccia un bilancio del suo percorso all’Inter e del ruolo che continuerà a ricoprire Come anticipato in prima pagina, la Gazzetta dello Sport ded ... Riporta calcionews24.com
Inter, Mkhitaryan: “Faremo di tutto per riprenderci lo scudetto” - Il centrocampista dell’ Inter Henrikh Mkhitaryan, ha parlato del suo momento nel corso di un’intervista alla GdS. Come scrive sportpaper.it