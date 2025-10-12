Mkhitaryan e il retroscena sul Milan | Nel 2019 potevo andare dai rossoneri

Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, intervenuto dal palco del teatro Sociale di Trento ha svelato un retroscena sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mkhitaryan e il retroscena sul Milan: “Nel 2019 potevo andare dai rossoneri”

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - retroscena

Mkhitaryan, il retroscena del primo contatto con l’Inter: la telefonata di Ausilio per portare l’armeno a Milano

Mkhitaryan Inter, spunta un curioso retroscena: quella telefonata di Ausilio…

Mkhitaryan, clamoroso retroscena nella sua autobiografia: “Ecco cosa serviva per venire all’Inter…”

Mkhitaryan e Mourinho, di certo non una relazione di stima ? Il retroscena raccontato dal centrocampista armeno dentro il suo nuovo libro è molto duro. #mkhitaryan #mourinho #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook

Il retroscena di #Mkhitaryan I confronti nello spogliatoio dell'#Inter - X Vai su X

Mkhitaryan: «L’addio di Inzaghi ci ha un po’ disturbato. Ma io posso solo ringraziarlo» - Le dichiarazioni del centrocampista armeno Un viaggio lungo una vita, dall’Armenia a Milano, sulle orme di un p ... Riporta calcionews24.com

Mkhitaryan: "Inzaghi come un padre. Chivu? Avrà un grande futuro" - Il centrocampista dell'Inter al Festival dello Sport di Trento: "Quando Inzaghi mi ha cambiato a Udine dopo trenta minuti mi è sembrato un po' strano, ma non avevo ancora capito che lui toglieva tutti ... sport.sky.it scrive