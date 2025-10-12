Mkhitaryan | Dal City al Psg ecco perché abbiamo perso due finali

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan, ospite del Festival dello Sport, è ritornato a parlare delle finali di Champions League perse dai nerazzurri. Da Inter-Manchester City a Inter-Psg ecco gli errori commessi dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

