L’impegno è importante, come tutto. Fare risultato su campi come Termoli, Castel di Lama non è mai semplice – attacca Agenore Maurizi nel consueto pre-partita –. Anche l’ Atletico Ascoli veniva considerata all’inizio, e lo è anche adesso, come una delle squadre più attrezzate del girone. Affrontiamo la partita con la stessa volontà di sempre, con la voglia di imporre il nostro gioco, siamo consapevoli di affrontare una squadra che come poche altre del girone non ha mai perso, che ha fatto sempre ottime partite, che ha pareggiato contro L’Aquila e Teramo. Sarà una partita molto difficile, ma noi vogliamo continuare a fare bene e per fare questo dobbiamo continuare a giocare con lo spirito giusto, con cattiveria e determinazione, con la chiara volontà di voler ottenere un risultato positivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mister Maurizi frena l'euforia dell'ambiente:: "Le cinque vittorie? Mai abbassare la guardia"