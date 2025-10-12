Mio padre l’ultimo custode Per lui un orgoglio

Più che un lavoro, per Sergio Bianchi prendersi cura della Tomba di Dante era una missione. Lo ricorda bene il figlio, Stefano, che quando poteva, da ragazzo, lo andava a trovare. Sergio Bianchi è stato l’ultimo custode del sepolcro Bianchi, cosa ricorda del lavoro di suo padre? "Lo faceva con passione, come se si trattasse di un luogo che gli appartenesse. Si occupava della Tomba e della Zona del silenzio, del giardino confinante, il Quadrarco di Braccioforte. Faceva tutto con una sorta di ritualità". In che senso ritualità? "Ad esempio ogni giorno bisognava suonare la campana a fianco alla Tomba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mio padre, l’ultimo custode. Per lui un orgoglio"

In questa notizia si parla di: padre - ultimo

