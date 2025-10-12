Mio figlio Leonardo morto a 24 anni Ragazzi se un lavoro è pericoloso imparate a dire ‘no'
Lo abbiamo chiamato ‘Oltre’ il nuovo podcast di cronaca nera e giudiziaria targato Bergamonews. Il primo episodio lo abbiamo dedicato alla memoria di Sharon Verzeni, uccisa per strada da uno sconosciuto a Terno d’Isola. Nel secondo episodio cambiamo completamente argomento. Parliamo di incidenti sul lavoro e la storia è quella di Leonardo Scarpellini, un ragazzo di 24 anni morto in un freddo mattino d’inverno a Boltiere. Una storia che abbiamo deciso di raccontare in occasione del 12 ottobre, Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. A ricordare Leonardo c’è la testimonianza toccante di mamma Tina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: figlio - leonardo
Mulas, vittoria in famiglia: "Presi King Rio per mio figlio. Dedico il palio a Leonardo"
“Leonardo Maria sta arrivando”. Secondo figlio per la coppia di Canale 5: l’annuncio emoziona tutti
Leonardo morto suicida a 15 anni per i bulli: «Se i professori mi avessero chiamata mio figlio sarebbe ancora qui» - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo morto suicida a 15 anni per i bulli: «Se i professori mi avessero chiamata mio figlio sarebbe ancora qui» - Un anno di dolore ma soprattutto di tanto silenzio dopo la morte di Leonardo Calcina, morto suicida a Senigallia, in provincia di Ancona, a soli quindici anni. ilmattino.it scrive
Bullismo a scuola, il coraggio di Francesco Belli: "Se non fai catcalling, ti considerano gay" - Lo sfogo della madre del quindicenne suicida un anno fa: «Se i docenti mi avessero chiamata, lui sarebbe ancora vivo» ... Scrive lastampa.it