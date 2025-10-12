Mio figlio Leonardo morto a 24 anni Ragazzi se un lavoro è pericoloso imparate a dire ‘no'

Lo abbiamo chiamato ‘Oltre’ il nuovo podcast di cronaca nera e giudiziaria targato Bergamonews. Il primo episodio lo abbiamo dedicato alla memoria di Sharon Verzeni, uccisa per strada da uno sconosciuto a Terno d’Isola. Nel secondo episodio cambiamo completamente argomento. Parliamo di incidenti sul lavoro e la storia è quella di Leonardo Scarpellini, un ragazzo di 24 anni morto in un freddo mattino d’inverno a Boltiere. Una storia che abbiamo deciso di raccontare in occasione del 12 ottobre, Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. A ricordare Leonardo c’è la testimonianza toccante di mamma Tina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it