Minimarket della droga in casa | in manette un 52enne

Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, la polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell'uomo, dove. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: minimarket - droga

Nuovi controlli straordinari in Barriera di Milano: un arresto per droga e multe per due esercizi, un minimarket e una gastronomia

Minimarket della droga nell'auto: in manette uomo di 60 anni

Piazza Garibaldi | Sorpreso a spacciare, si rifugia in un minimarket e nasconde la droga tra gli scaffali: denunciato

Bitonto, i carabinieri scoprono una base per stoccaggio e confezionamento di droga nel centro storico: 5 arresti #bitonto #cronaca #droga #arresti Vai su Facebook

Dai milioni con la droga alla collaborazione. Ecco perché il super pentito ha deciso di smantellare i narcos di Roma https://ift.tt/Xqbx1m3 - X Vai su X

In casa aveva il market della droga, trovate anche 38 dosi di cocaina: arrestato - Valledoria Nella sua casa di Valledoria aveva messo su un supermercato della droga, con diverse dosi di cocaina ed eroina. Lo riporta lanuovasardegna.it

Nasconde in casa 300 grammi di droga, 36enne finisce in manette - Erano andati a casa di un diciannovenne alla ricerca di ansiolitici e ricette contraffatte e invece i carabinieri, durante la perquisizione ... Segnala ilrestodelcarlino.it