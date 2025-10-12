Milly Carlucci | Ho provato a portare a Ballando Michelle Obama e Clinton ma il sogno è Fabio Fazio

12 ott 2025

Milly Carlucci ospite a Che Tempo Che Fa ripercorre la storia di Ballando con le Stelle e fa una proposta indecente al conduttore per la prossima stagione. La risposta di Fazio è eloquente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

