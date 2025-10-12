Milla tornerà insieme a Walter? Evelina si lascerà travolgere ancora dall' amore per Ettore? Stasera l' appuntamento finale con la serie di Rai 1 Tanti sono i temi ancora in sospeso e un nuovo mistero si affaccia all' orizzonte

N ell’ultima puntata di Balene – Amiche per sempre (stasera su Rai 1 alle 21.30), Milla ed Evelina arriveranno finalmente alla verità sulla morte di Adriana. Ma sono impegnate anche su altri fronti. Milla sta cercando di salvare il pastificio proponendo a degli investitori cinesi una pasta biologica per bambini e di salvare anche il suo matrimonio con Walter. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Nuovi flirt e vecchie fiamme. Nella seconda puntata di “Balene” si affaccia l’amore Evelina si troverà a un bivio: scegliere Riccardo, alle prese con Carlotta in attesa di un bambino, o Ettore, che rispunta in Accademia? Emanuele farà pace con la madre e si convincerà a far partecipare la figlia al saggio di danza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

