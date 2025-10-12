Militari italiani a Gaza per rimuovere mine e addestrare i palestinesi | cosa faranno dopo la firma della pace

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carabinieri e genio militare dell'Esercito potrebbero essere inviati a Gaza per partecipare alla ricostruzione e alla stabilizzazione della Striscia. Il governo dovrà comunque consultare il Parlamento. Ecco tutte le ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

