Milinkovic Savic Juve si può fare! È il sogno per gennaio ma servirà un grande sacrificio economico | le cifre e quel dettaglio che lo allontana dall’Arabia
Milinkovic Savic Juve si può fare: gli aggiornamenti sul possibile colpo dei bianconeri a centrocampo. I dettagli. Come riportato da Tuttosport, la dirigenza ha individuato le priorità per la finestra invernale: un esterno destro e, soprattutto, un centrocampista di qualità. E il primo nome sulla lista è una vecchia, affascinante conoscenza: Sergej Milinkovic-Savic. L’ex faro della Lazio, oggi all’ Al-Hilal, è nel pieno degli ultimi mesi del suo ricco contratto e, al momento, non ci sono discorsi aperti per un rinnovo. Nonostante si trovi bene in Arabia, specialmente dopo l’arrivo del suo mentore Simone Inzaghi, il “Sergente” non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
