Milinkovic-Savic Juve il sogno di gennaio! L’affare è possibile ma solo con un sacrificio enorme Le cifre e il retroscena
Milinkovic-Savic Juve: l’affare di gennaio passa da un sacrificio. E c’è un indizio che lo spinge lontano dall’Arabia Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ha già tracciato le linee guida per il mercato invernale: l’obiettivo è rinforzare la rosa con un esterno destro e, soprattutto, con un centrocampista di spessore. In cima alla lista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro
Boom Milinkovic-Savic: torna in Italia, la destinazione è spiazzante
CdS – Napoli e Milinkovic-Savic sempre più vicini: al Torino andrà Ngonge
Calciomercato Juve, gli obiettivi sono chiari: Milinkovic-Savic, perché può arrivare a gennaio
(TS) "Milinkovic-Savic piace alla Juve ma tutto dipende dal giocatore, lasciare prima l'Arabia vorrebbe dire rinunciare a 10 milioni" ? https://ow.ly/zNiq50Xaeti
Milinkovic Savic Juve si può fare! È il sogno per gennaio ma servirà un grande sacrificio economico: le cifre e quel dettaglio che lo allontana dall’Arabia - Milinkovic Savic Juve si può fare: gli aggiornamenti sul possibile colpo dei bianconeri a centrocampo. Scrive juventusnews24.com
Calciomercato Juve, caccia al nuovo faro del centrocampo: sono due i grandi sogni della dirigenza bianconera. Svelati i nomi sul taccuino - Savic l’obiettivo già a gennaio come rinforzo immediato Il calciomercato Juve ha le idee chiare sul rinforzo di qualità da inserir ... Secondo juventusnews24.com