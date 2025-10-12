Milik Juve siamo arrivati alla fine della sua esperienza in bianconero? Fuori da 500 giorni | il futuro si decide a gennaio C’è la possibilità di una soluzione drastica

Milik Juve, siamo arrivati alla fine della sua esperienza in bianconero: gli aggiornamenti sul polacco. Un fantasma che aleggia sulla Continassa. Arkadiusz Milik è ancora un giocatore della, ma di lui si sono perse le tracce. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante polacco è ai box da quasi 500 giorni, un calvario infinito che potrebbe spingere la società a una decisione drastica già a gennaio. Il suo incubo è iniziato il 7 giugno 2024, con il grave infortunio al menisco subito in nazionale. Da quel momento, un susseguirsi di complicazioni, ricadute e doppi interventi chirurgici che lo hanno di fatto escluso dal progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

