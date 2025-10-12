Milano proposta Ambrogino d' oro alla Flotilla per Gaza

All'orizzonte per la Global Sumud Flotilla sembra intravedersi anche la prima onorificenza. Al Comune di Milano il Pd e i Verdi si apprestano a proporre l'Ambrogino d'oro per la missione che voleva raggiungere la Striscia di Gaza, e in particolare a Margherita Cioppi. Nel suo curriculum i cocktail preparati dietro il bancone dei bar, poi le esperienze da marinaia, quindi l'approdo sulle imbarcazioni di salvataggio delle ong nel Mediterraneo. Ciliegina sulla torta, far parte dell'equipaggio della Flotilla. Per la capogruppo dem in Consiglio comunale, Beatrice Uguccioni e per il verde Carlo Monguzzi, quanto basta per assegnare il massimo riconoscimento per chi ha dato contributi significativi alla vita della città di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, proposta Ambrogino d'oro alla Flotilla per Gaza

