Milano Premier Padel P1 quarto trionfo italiano per Chingotto-Galan

Roma, 12 ott. (askanews) – Dopo la prima mezzora, e dopo un primo set dominato da Arturo Coello e Agustin Tapia, la finale del Milano Premier Padel P1 sembrava segnata. Poi – si legge in una nota – Ale Galan e Fede Chingotto hanno cambiato marcia, ribaltando la partita e costringendo la coppia che da due anni domina il mondo al primo 6-0 della loro storia nel circuito Premier Padel. Il 2-6 6-3 6-0 che regala loro il sesto titolo stagionale, il secondo negli ultimi tre tornei dopo quello di due settimane fa a Dusseldorf, conferma l’incredibile feeling con l’Italia: dei cinque tornei del circuito Premier Padel giocati nel Paese dalla loro unione (Roma, Genova e Milano 2024, Roma e Milano 2025), Fede e Ale ne hanno vinti quattro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it