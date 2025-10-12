Milano non è Napoli Albanese si difende così dopo gli attacchi

Le parole di Francesca Albanese su Napoli e i napoletani hanno fatto molto discutere. " Questo è il primo genocidio in cui io vedo un moto popolare di sdegno, che si sta facendo massa critica e che scende nelle strade, lo dico pure a Milano, nel cuore della notte, in un giorno lavorativo. Milano non è Napoli, nel senso che lì ci pensano che si devono svegliare alle 6 ", ha dichiarato la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina parlando delle manifestazioni ma in tanti in Campania si sono sentiti offesi da queste parole, soprattutto perché provenienti da una persona originaria di quelle zone, di precisio di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

