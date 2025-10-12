Milano non è Napoli Albanese si difende così dopo gli attacchi
Le parole di Francesca Albanese su Napoli e i napoletani hanno fatto molto discutere. " Questo è il primo genocidio in cui io vedo un moto popolare di sdegno, che si sta facendo massa critica e che scende nelle strade, lo dico pure a Milano, nel cuore della notte, in un giorno lavorativo. Milano non è Napoli, nel senso che lì ci pensano che si devono svegliare alle 6 ", ha dichiarato la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina parlando delle manifestazioni ma in tanti in Campania si sono sentiti offesi da queste parole, soprattutto perché provenienti da una persona originaria di quelle zone, di precisio di Ariano Irpino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: milano - napoli
Basket: Serie A 2025-2026, ecco il calendario. Subito Virtus Bologna-Napoli e Olimpia Milano-Tortona
Basket, il calendario della A: via con Milano-Tortona e Bologna-Napoli. Il big match il 14 dicembre
A1 Milano-Napoli: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni
#Viabilità | #Incidente | A1 Milano-Napoli AGGIORNAMENTO: Incidente risolto , furgone rimosso e traffico tornato regolare ---------------------------------------------------------------- Lunghe code tra Attigliano e Orte, per il ribaltamento di un furgone, al km 491 dir - facebook.com Vai su Facebook
In #A1 Milano Napoli Direttissima, per lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 3 - X Vai su X
"Milano non è Napoli". Albanese si difende così dopo gli attacchi - Secondo la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina le sue parole sono state strumentalizzate creando dei "trappoloni" nei quali in tanti sono caduti ... Secondo msn.com
Napoli, polemica su Francesca Albanese: «No alla cittadinanza onoraria» - Francesca Albanese, la relatrice Onu sui diritti per il popolo palestinese finisce ancora nella bufera. Da msn.com