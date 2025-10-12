Milano il Comune paga le bollette ai rom

Milano, non solo le case: il quotidiano "Libero" ha raccontato come ai rom il Comune paga anche le bollette. E nuovo stanziamento di Palazzo Marino è previsto il saldo anche di Tari e spese condominiali per gli ex ospiti del campo di Vaiano Valle (zona Corvetto). Si tratta di oltre 28mila euro, messi sul piatto per tamponare il buco prodotto dai rom, per periodo che va dallo scorso 15 settembre al prossimo 31 ottobre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, il Comune"paga le bollette ai rom

In questa notizia si parla di: milano - comune

Urbanistica a Milano, il caso Pella infiamma il Consiglio a Concorezzo: “Chiarezza sui rapporti col Comune”

Lo scandalo urbanistica a Milano ferma i cantieri che farebbero bene alla città. L’Sos di Progetto Arca: “In Comune nessuno firma più nulla”

Comune Milano approva vendita San Siro

@Comune di Vernate e CVPC Milano - Corpo Volontari Protezione Civile Milano - facebook.com Vai su Facebook

Ascolta #Informami, le notizie quotidiane dal Comune di Milano. Per rimanere aggiornato sui servizi, le iniziative e la vita della città iscriviti alla newsletter giornaliera del @ComuneMI ?http://tinyurl.com/4d6we8kb - X Vai su X

Stessa paga ma diverso potere d’acquisto. Vivere a Milano costa fino al 70% in più - Il costo della vita non è uniforme lungo tutta la penisola, ma varia (e di molto) tra le regioni e tra città grandi e città piccole. Secondo repubblica.it

Cambiano le bollette: dietro le quinte di NWG Energia per anticipare la normativa ARERA - Da luglio 2025, tutti i fornitori di energia sono obbligati a adottare un nuovo formato di bolletta, definito da ARERA, con l’obiettivo di aumentare ... Riporta affaritaliani.it