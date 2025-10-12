È l’Olimpia Milano a vincere l’edizione 193 dello storico derby tra i meneghini e Varese. L’Armani torna al successo con il punteggio di 61-94, troppa la voglia di reagire alle difficoltà della squadra di Messina che ha subito messo in chiaro le cose per non correre rischi (+14 già al 9’), per poi gestire tutto il match con ampi vantaggi. L’Olimpia trova solidità da Brooks (nella foto) che colpisce con 48 da 3 e 20 punti, ma è tutta la squadra precisa dall’arco(1325). Croce e delizia Brown che ne firma 13 con 6 assist, ma con 6 palle perse. Tanta energia ancora da Booker che in soli 15 minuti prende 11 rimbalzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milano domina il derby. Varese chiude a meno 33