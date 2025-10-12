Milano capolavoro Chingalan La prima volta di Paula e Ari

Premier Padel: gran rimonta di Chingotto-Galan su Coello-Tapia (2-6, 6-3, 6-0). Josemaria-Sanchez regine, battute Fernandez-Gonzalez in scioltezza (6-2, 6-4). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano Premier Padel, Chingotto-Galan in finale contro Coello-Tapia/ Missione rivincita (e bis) per Chingalan - Tapia il titolo nella finale maschile: missione rivincita (e bis) per Chingalan

