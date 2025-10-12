Milan sosta maledetta Rabiot e Leao non si allenano in nazionale | giocano con la Fiorentina?

Adrien fermato da un problema a un polpaccio. Da capire perché Rafa non sia andato in campo nella seduta domenicale del Portogallo. Dopo gli infortuni di Saelemaekers ed Estupinan, sale la preoccupazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, sosta maledetta. Rabiot e Leao non si allenano in nazionale: giocano con la Fiorentina?

Vlahovic Milan senza sosta: la Juve ha fissato il prezzo, i rossoneri pensano a una contropartita. Quattro i possibili nomi sul tavolo

Lecce-Milan, Teotino: “Vittoria importante prima della sosta”

Calendario Milan, dopo la sosta arriva il Bologna a San Siro: ecco le prossime sfide

Rabiot show e qualità anche con la Francia: al Milan manca solo il gol, ma è già un leader vero - Siamo nel mezzo della seconda sosta per le nazionali in questa stagione, arrivata per il Milan dopo il pareggio a reti bianche in casa della Juventus. Da milannews.it