Milan senti Spalletti | Leao va lasciato libero di interpretare Allegri una garanzia

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore dell'Italia e del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del Milan, dello Scudetto e di Rafael Leao. Ecco le sue parole al 'Festival dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti spalletti leaoSpalletti: "Leao può giocare in qualsiasi ruolo, va lasciato libero di esprimersi al meglio.." - Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli e della Nazionale Italiana è intervenuto così a margine dell'intervento al Festival dello Sport. Da milannews.it

Milan, frecciata di Fonseca a Leao: l’affondo dell’ex tecnico - L'ex tecnico del Milan Paulo Fonseca si è espresso senza fronzoli su Rafael Leao, suo calciatore nella stagione passata in rossonero. Lo riporta spaziomilan.it

