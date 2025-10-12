L'ex allenatore dell'Italia e del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del Milan, dello Scudetto e di Rafael Leao. Ecco le sue parole al 'Festival dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Spalletti: “Leao va lasciato libero di interpretare. Allegri una garanzia”