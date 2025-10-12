Milan Saelemaekers out con la Fiorentina | Allegri pensa a un’alternativa creativa

. Le ultime sule idee tattiche del tecnico L’infortunio di Alexis Saelemaekers è una tegola pesante che complica i piani di Massimiliano Allegri. L’assenza del belga, diventato un giocatore indispensabile per la sua duttilità e il suo spirito di sacrificio, costringe il tecnico a ridisegnare l’equilibrio della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Saelemaekers out con la Fiorentina: Allegri pensa a un’alternativa creativa

In questa notizia si parla di: milan - saelemaekers

Saelemaekers: “A Roma ho dato tutto, ma il Milan è casa mia”

Milan, Saelemaekers resta: ecco come Allegri lo vorrebbe sfruttare

Una vita da pendolare. Saelemaekers resta al Milan

Saelemaekers rischia un mese di stop, Allegri studia le alternative e pensa al 4-3-3 #milan #saelemaekers #allegri #modulo - X Vai su X

Milan tra rivoluzione e mercato: Maignan in bilico, ecco i nomi. Out Saelemaekers - facebook.com Vai su Facebook

Milan, ansia Saelemaekers: come sta e Allegri pensa alla mossa a sorpresa - Il Milan è in ansia per le condizioni di Saelemaekers: cosa filtra e occhio alla novità a sorpresa di Allegri ... fantamaster.it scrive

Saelemaekers out, Allegri in laboratorio: Athekame titolare o rivoluzione tattica? - L'infortunio di Alexis Saelemaekers complica i piani di Massimiliano Allegri, che si ritrova a dover ridisegnare il suo equilibrio sulla corsa di destra. Lo riporta milannews.it