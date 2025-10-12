Dopo il ko in Champions League a Madrid, la Roma Femminile ha rialzato la testa, superando 2-1 il Milan in rimonta nella seconda giornata di campionato. Al termine della partita, Alice Corelli, autrice del momentaneo pareggio, ha parlato ai canali ufficiali del club: “ Era importantissimo portare a casa i tre punti, era quello che volevamo. Fino alla fine abbiamo lottato con le unghie e con i denti per portare a casa questo risultato. Il gol ci ha dato una spinta in più per andare a riprendere la partita, l’abbiamo ripresa e per fortuna abbiamo ottenuto quello che volevamo “. Sulla reazione nel finale della ripresa: “ Il primo tempo è stato molto equilibrato, siamo state brave comunque a non subire gol, abbiamo peccato qualcosa davanti alla porta, però comunque nel secondo tempo abbiamo dato quel qualcosa in più che serve per vincere le partite e alla fine abbiamo vinto, quindi va bene così “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Milan-Roma Femminile, Corelli: “Abbiamo lottato con le unghie e con i denti”