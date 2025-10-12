Milan-Roma Femminile Corelli | Abbiamo lottato con le unghie e con i denti
Dopo il ko in Champions League a Madrid, la Roma Femminile ha rialzato la testa, superando 2-1 il Milan in rimonta nella seconda giornata di campionato. Al termine della partita, Alice Corelli, autrice del momentaneo pareggio, ha parlato ai canali ufficiali del club: “ Era importantissimo portare a casa i tre punti, era quello che volevamo. Fino alla fine abbiamo lottato con le unghie e con i denti per portare a casa questo risultato. Il gol ci ha dato una spinta in più per andare a riprendere la partita, l’abbiamo ripresa e per fortuna abbiamo ottenuto quello che volevamo “. Sulla reazione nel finale della ripresa: “ Il primo tempo è stato molto equilibrato, siamo state brave comunque a non subire gol, abbiamo peccato qualcosa davanti alla porta, però comunque nel secondo tempo abbiamo dato quel qualcosa in più che serve per vincere le partite e alla fine abbiamo vinto, quindi va bene così “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: milan - roma
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Saelemaekers: “A Roma ho dato tutto, ma il Milan è casa mia”
Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming
Vittoria della #Roma Femminile in rimonta: finisce 2-1 contro il #Milan! #ASRoma - X Vai su X
MILAN - ROMA Serie A Enilive 2025/26 Stadio Giuseppe Meazza - MILANO (MI) domenica, 2 novembre 2025 alle ore 20:45 - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Corelli dopo Milan-Roma - Alice Corelli ha parlato al termine di Milan- asroma.com scrive
VIDEO - Giugliano fa 60 contro il Milan: è la miglior marcatrice nella storia della Roma Femminile - Nei minuti finali della sfida contro le rossonere, la capitana giallorossa ha segnato la rete del definitivo vantaggio romanista ... Secondo ilromanista.eu